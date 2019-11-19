Москве пообещали сильный ветер и гололедицу

В Москве в среду ожидается усиление ветра, мороси, гололедица и снижение температуры, сказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда будет проходить фронтальный раздел, на фоне высокого давления, усиления мороси и ветра может наблюдаться гололедица. Завтра вообще не очень благоприятный день», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Утром в среду температура будет выше, чем днем, на этот период прогнозируется один-два градуса тепла, после чего ожидается снижение показателя, к вечеру синоптики ждут пять-семь градусов мороза.

В четверг и пятницу, по данным Гидрометцентра, ожидается от минус одного до плюс одного градуса по Цельсию, в пятницу – до минус трех.