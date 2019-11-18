Стало известно, когда в России могут появиться 50-рублевые монеты

В России 50-рублевые монеты могут появиться не раньше, чем через полгода при соответствующем решении ЦБ, сообщили в пресс-службе Гознака.

Так в компании прокомментировали заявление замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко, который сообщил о возможном выпуске монеты номиналом 50 рублей.

В Гознаке подчеркнули: на то, чтобы монета полностью заменила в обращении аналогичную купюру, могут потребоваться годы.

«Разработка и изготовление новой монеты, начиная с момента принятия соответствующего решения и до выпуска первого тиража, как правило, занимает не менее полугода. Естественная замена денежных знаков в обращении – процесс еще более длительный, и на практике может занимать годы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Однако решение о выпуске монеты номиналом 50 рублей должен принять сам регулятор. «В соответствии с действующим законодательством решение о необходимости введения в обращение нового денежного знака, будь то банкнота или монета, принимается Банком России», – добавили в пресс-службе.

Ранее ЦБ были выпущены монеты с Крымским мостом к пятилетней годовщине воссоединения Крыма и России.