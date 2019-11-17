Генпрокурор США обвинил Конгресс и суды в покушении на власть президента

В США законодательная и судебная ветви власти посягают на исполнительную, заявил генпрокурор страны Уильям Барр.

Барр заявил, что авторы американской конституции хотели равенства и независимости всех ветвей власти, но после Уотергейтского скандала и отставки президента Ричарда Никсона началось наступление на исполнительную ветвь, возглавляемую президентом.

В последнее время изменился характер борьбы Белого дома и Конгресса США, заявил Барр, обвинив оппонентов президента Дональда Трампа в попытках «саботировать функционирование администрации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Examiner.

Противники Трампа говорят о «сопротивлении», как будто речь идет о борьбе против «оккупационной военной власти», то есть считают себя не «лояльной оппозицией», а участниками «войны» и готовы «наносить вред любыми средствами», сказал Барр.

По его словам, подрывают работу Белого дома и суды США. Суды «назначили себя главным арбитром в спорах о разделении полномочий» между Конгрессом и президентом, а также «узурпировали президентские полномочия». В частности, это касается решений по миграционной политике, когда суды приостанавливали действие указов Трампа.

Барр пожаловался, что почти все «важные политические решения администрации Трампа подвергаются немедленной блокировке со стороны судов нижних инстанций». С такими попытками «подрыва политической повестки» не сталкивался прежде ни один президент США, заявил генпрокурор, добавив, что «пошатнулась доктрина разделения властей».

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа.

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