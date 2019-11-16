Бастрыкин велел проверить сообщение о насилии на лекции Соколова

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку заявления о том, что на лекции доцента СПбГУ Олега Соколова против одного из слушателей применили силу, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Молодой человек сообщил об инциденте в рамках личного приема граждан главой СК. Сообщается, что пострадавший уже обращался в полицию после инцидента, но тогда, по его словам, необходимых мер не приняли, передает РИА «Новости».

Как заявил молодой человек, в конце лекции между ним и лектором возникли разногласия и по указанию Соколова его вывели из зала с применением силы.

Бастрыкин поручил ГСУ СК по Санкт-Петербургу «истребовать и изучить материалы по озвученному факту». Кроме того, следователям поручили «проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела».

Напмоним, Соколов оказался в центре скандала, когда на лекцию пришел сторонник его научного оппонента Евгения Понасенкова. У Соколова со слушателем начался спор, почле чего молодого человека силой выставили из аудитории.