Военные вышли на улицы Гонконга

Военнослужащие расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в субботу приступили к расчистке улиц города от баррикад и различных препятствий, оставленных протестующими, пишет South China Morning Post.

С июня солдаты НОАК впервые появились на улицах Гонконга, их ни разу не привлекали для помощи местной полиции в разгоне протестов. В последний раз солдаты НОАК принимали участие в общественных работах в Гонконге в прошлом году, когда город сильно пострадал из-за супертайфуна «Мангхут», передает ТАСС.

Солдаты, одетые в одинаковые футболки и шорты, собирают обломки кирпичей и тротуарной плитки в красные ведра.

В расчистке улиц после нескольких дней транспортного коллапса принимают участие также местные жители, пожарные и полицейские.

С понедельника на улицах Гонконга не прекращался хаос, протестующие создали транспортный коллапс. Несколько университетов и школы вынуждены были отменить занятия.

Жители города не могли добраться до мест работы, о сложностях в функционировании постоянно сообщало метро, некоторые отделения банков и ряд магазинов оставались закрытыми.

Напряженность снизилась в первой половине дня в субботу, что позволило открыть дороги и начать расчищать мусор и баррикады на улицах и в университетских кампусах.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. За это время полиция задержала более 3,6 тыс. человек, младшему из которых 12 лет. Свыше 1,5 тыс. человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. На этой неделе умер 70-летний мужчина, атакованный протестующими.

Власти Гонконга отказались от законопроекта, однако беспорядки не прекратились.