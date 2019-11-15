Выданный Израилем «русский хакер» оставлен под стражей в США

Федеральный суд в Александрии (Вирджиния, США) оставил под стражей выданного Израилем россиянина Алексея Буркова, сообщают информационные агентства.

«Вы остаетесь под стражей», – приводит ТАСС слова судьи Джона Андерсона.

При этом уточняется, что решение является «первоначальным» и может быть изменено, «если обстоятельства изменятся».

Андерсон подчеркнул, что у Буркова нет семейных или дружеских связей в США, но есть «за пределами страны».

Новое судебное заседание пройдет 22 ноября.