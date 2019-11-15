Медиапроект «Радио Свобода» «Север.Реалии» признан СМИ-иноагентом

Министерство юстиции России признало медиапроект «Радио Свобода» «Север.Реалии» СМИ-иноагентом за вмешательство в дела страны.

«Минюстом России информационный ресурс «Север.Реалии» включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», – сказано на сайте ведомства.

Там отмечено, что данное решение было принято на основании материалов Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что «Радио Свобода» оштрафовали как иноагента.