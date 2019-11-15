Нотариусы назвали самые подделываемые документы

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что чаще всего нотариусам удается выявить фальшивые доверенности, на их долю приходится до 65% от общего числа подделок.

По сообщению ФНП, от 15 до 20% от числа выявленных случаев составляют поддельные нотариально удостоверенные (с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика) переводы документов.

В 10-15% случаев речь идет о подделке завещаний, договоров купли-продажи, передает RT.

В ФНП отметили, что нотариусам стало легче проверять подлинность документов после внедрения Единой информационной системы (ЕИС).

Напомним, ранее пятитысячные купюры возглавили рейтинг наиболее часто подделываемых в России.