Россиян задержали в Греции по подозрению в перевозке мигрантов

Посольство России в Афинах сообщило, что портовая служба греческого острова Родос задержала двух россиян по подозрению в перевозке мигрантов из Турции в Грецию. Родственники одного из задержанных рассказали, что мужчина отправился в Турцию на заработки и должен был перевозить туристов.

«По информации портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое российских граждан – А.С. Маленков и Р.Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что официального уведомления о задержании граждан России от МИД или правоохранительных органов Греции пока не поступало. «Продолжаем выяснять детали произошедшего в целях оказания необходимого консульского содействия россиянам», – добавили в посольстве.

По данным службы Береговой охраны Греции, 2 ноября юго-западнее Родоса было задержано судно, на борту которого находились 62 человека. Позже были установлены и арестованы два иностранца – перевозчики мигрантов.

Как сообщили родственники, моряк Алексей Маленков из Уссурийска отправился в Турцию на заработки. Знакомый из Сочи предложил перевозить туристов из Турции в Италию, однако во время первого рейса судно попало в шторм, отклонилось от курса и оказалось в территориальных водах Греции, где и было задержано. Также выяснилось, что вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты. За их перевозку грозит до 600 лет тюрьмы. Жена и сестра Алексея Маленкова уже обратились в МИД и приемную президента России.

Ранее на северо-востоке Греции также был задержан контейнеровоз с нелегальными мигрантами, которые чуть не погибли от удушья.

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