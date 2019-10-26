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26 октября, суббота  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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«Грузовик смерти» показал масштабы работорговли в Европе

Страшную находку до сих пор изучает полицияФото: Peter Nicholls/Reuters
Британская полиция продолжает расследовать чудовищную трагедию – гибель десятков нелегальных мигрантов, приехавших в Европу из Китая. Однако сложно утверждать, что произошедшее – всего лишь трагическая случайность. Скорее всего, перед нами небольшой сбой великолепно отлаженной системы по поставке современных рабов в страны ЕС. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

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«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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              «Грузовик смерти» показал масштабы работорговли в Европе

              Страшную находку до сих пор изучает полиция   26 октября 2019, 09:33
              Фото: Peter Nicholls/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

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              Британская полиция продолжает расследовать чудовищную трагедию – гибель десятков нелегальных мигрантов, приехавших в Европу из Китая. Однако сложно утверждать, что произошедшее – всего лишь трагическая случайность. Скорее всего, перед нами небольшой сбой великолепно отлаженной системы по поставке современных рабов в страны ЕС.

              За бесконечными спорами восточных и западных европейцев о том, стоит ли принимать мигрантов на территорию ЕС и что с ними делать, все время ускользает криминальная подоплека этого сюжета. По сути, масштабное «переселение народов» давно стало мощным бизнесом, который крышуют преступные кланы по всей Европе.

              Это не менее выгодная история, чем торговля наркотиками или сутенерство, тем более, что эти темы в криминальном бизнесе тесно переплетены. Мигрантов используют и для перевозки наркотиков и для проституции и просто для рабского труда.

              На официальном языке это называется «торговлей людьми», но по сути, это банальная работорговля – примерно в том же виде, что практиковали европейцы триста лет назад. Неизбежной частью работорговли являются значительные потери при перевозке «живого товара». В XVIII-XIX вв. в особо неудачных случаях на кораблях, переправлявших негров через Атлантику, погибало до 50% рабов. Стандартные потери составляли 10-20%.

              Несколько дней назад современные торговцы людьми допустили редкий промах даже по меркам олдскульной работорговли. Из партии в 39 нелегальных китайских мигрантов, которых они переправляли в грузовике-рефрижераторе из Бельгии в Англию, погибли все 39. Судя по всему, они замерзли – температура в контейнере достигала минус 25 градусов, а провели они в нем не меньше 15 часов. Их криков никто не слышал из-за звукоизоляции. Водитель грузовика припарковался ненадолго, чтобы заполнить путевой лист, открыл дверцу и упал в обморок.

              Тела были обнаружены на территории Англии, неподалеку от городка Грейс. Однако в Англию «грузовик смерти» приплыл на пароме из Бельгии. Полиция обеих стран пытается понять, где именно произошла гибель людей.

              Интерес вызвала и личность водителя рефрижератора. 25-летний Морис Робинсон родился и проживает в Северной Ирландии. Именно там развернули активную деятельность преступные группировки, организующие масштабный траффик нелегалов через границу с Англией.

              Виной этому во многом стал двусмысленный статус Северной Ирландии. С одной стороны, это часть Великобритании. С другой, у них открыта граница с Ирландией. Это превращает Северную Ирландию в серую зону, где легко обходить и британские, и европейские законы. Натурально, здесь процветают контрабанда и наркоторговля. В последние годы к этим бизнесам прибавилась и торговля людьми. Только за последний год контрабанда живого товара выросла на 25%.

              Организует торговлю людьми настоящий криминальный интернационал. Банды из Нигерии перевозят африканских девушек и юношей в тесной связке с местными ирландскими кланами. Конкуренцию нигерийцам составляют вьетнамские и албанские группировки. Возникают вопросы и к полиции, традиционно крышующей такие отрасли, как контрабанда, наркотики и организация притонов. Потому что несмотря на то, что Северная Ирландия стала крупнейшим рынком работорговли в Европе, правоохранительные органы борются с этим явлением как-то вяло.

              В конце сентября полицейские накрыли притон в пригороде Белфаста, в котором содержались нелегалки, работавшие в сфере секс-услуг. Был задержан управляющий борделем, однако никаких выходов на настоящего владельца бизнеса у полиции не оказалось. По сходному обвинению задержали даму из Антрима. Еще пятерых человек взяли просто как клиентов проституток. Подавалось это в прессе как великое достижение в борьбе с торговлей людьми и рабством. Однако не было ни малейших попыток как-то потревожить реальных хозяев этого масштабного бизнеса. Отсидят за них, скорее всего, «зиц-председатели».

              Немудрено, что ирландское происхождение водителя рефрижератора заставило полицию подозревать его в том, что он участник подобной банды и отлично знал, какой груз перевозит. С другой стороны, в его пользу говорит то, что, открыв свою фуру и увидев трупы, он сам позвонил в скорую, после чего, по словам очевидцев, потерял сознание.

              Насторожило полицейских и то, что во время своего рейса Робинсон постил в свой инстаграм какие-то загадочные шуточки про «полярный экспресс».

              Однако будь он замешан в деле, он, наверное, не был бы так неосторожен. В общем, Робинсона продолжают допрашивать, его квартиру обыскивают, а китайские дипломаты уже выехали на место и пытаются понять, как их соотечественники вообще оказались в рефрижераторе, плывущем на пароме из Бельгии в Англию.

              Уже сейчас ясно, что китайцы начали свой путь по Европе, приплыв в болгарский порт Варна. Оттуда их переправили на другой конец Европы – в Бельгию. В бельгийском порту Зеебрюгге им удалось пробраться в рефрижератор и затаиться там. Затем рефрижератор погрузили на паром, а когда он приплыл в английский порт Пурфлит, его взял на свой тягач Мо Робинсон.

              Среди 39 погибших были 31 мужчина и восемь женщин. Традиционно криминальные группировки переправляют китайцев в Англию, где заставляют их работать в сфере услуг и заниматься проституцией. Зарплаты им никакой, естественно, не полагается, это классический рабский труд за кров и еду.

              В этой трагедии поражает, прежде всего, ее обыденность. Недавний кризис мигрантов на некоторое время выявил масштаб проблемы, но ее быстро вытеснили из сферы внимания СМИ. Между тем, только по официальным подсчетам, за последнюю четверть века на пути в Европу погибло больше 34 тыс. мигрантов – больше, чем по тысяче человек в год. На самом деле, реальные цифры гораздо больше – люди гибнут без документов и без следа.

              В разгар нашествия беженцев каждое лето в Средиземном море тонули сотни мигрантов, среди которых были и женщины, и дети. Только с 2013-го по 2017 год в море погибло больше 2600 человек. Руководство ЕС выделило ливийским властям (а после убийства Каддафи эта страна стала главным центром работорговли в Африке) 2 млрд евро на решение этой проблемы.

              Ливия решила ее своеобразно. Мигранты действительно стали меньше тонуть в европейских территориальных водах. Зато теперь они массово гибнут в территориальных водах Ливии. Это тоже одна из криминальных схем. Иногда бандитам проще взять с мигрантов деньги, пообещав отправить их в Европу, а потом просто выдать им плавсредство, которое затонет по дороге.

              До мигрантского кризиса подобные трагедии тоже случались регулярно. В 2000 году голландский водитель перевозил 60 китайских нелегалов в порт и закрыл единственное вентиляционное отверстие в контейнере, где они сидели.

              В голландском порту контейнер погрузили на паром и отправили в английский Дувр. В Дувре его открыли. Оказалось, что 58 человек из 60 задохнулись насмерть. Водителю дали 14 лет за непреднамеренное убийство, но кто был заказчиком и организатором этой перевозки, выяснить так и не удалось.

              С тех пор налаженный конвейер человеческого траффика продолжал идти в Англию с континента. В последнее время банды избегают доставлять нелегалов через Дувр – там слишком много проверок. Вместо этого они осваивают небольшие порты типа Пурфлита. По прибытии в Соединенное королевство нелегальные мигранты становятся дармовой рабочей силой для тех же криминальных группировок. Они торгуют наркотиками, занимаются проституцией, работают в ресторанах и гостиницах, принадлежащих «авторитетным» бизнесменам.

              Условия их работы зачастую чудовищны, явно это совершенно не то, на что они надеялись, покидая родину и отдавая все сбережения преступникам, лишь бы добраться до обетованной Европы. В 2004 году 21 китайских мигранта, работавших на ланкаширского преступного авторитета, вынуждены были собирать мидии во время прилива. Не сумев выбраться на берег, все они погибли.

              История с «грузовиком смерти» – знак не только архаизации общественной жизни, в которой работорговля на территории Европы воспринимается как нечто уже нормальное. Это и симптом того, что экономика ЕС криминализуется ударными темпами. Преступные авторитеты безнаказанно наживаются на торговле людьми, и это тоже никого не удивляет. Недаром во многих европейских странах то и дело всплывает идея учитывать доходы от традиционно криминальных видов деятельности – проституции и наркоторговли – в национальном ВВП. Эта сторона европейской жизни все больше напоминает мрачный мир «Игры престолов», чем золотой стандарт демократии и прав человека.


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