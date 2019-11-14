Зарплатные ожидания россиян оказались ниже, чем у мигрантов

Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты, следует из исследования сервиса по поиску работы Worki (часть Mail.ru Group).

«Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран – в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) – мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей», – цитирует данные исследования ТАСС.

При этом наиболее низкий разрыв в зарплатах наблюдается на вакансиях продавца и администратора (2,4%): россияне рассчитывают получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты – 25,5 тыс. рублей.

Самый низкий разрыв отмечен среди соискателей из Москвы – 640 рублей (1,6%), в Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов выше на 1150 рублей (3,2%), а наибольший разрыв зафиксирован в Нижнем Новгороде – 5150 рублей (18,3%).

Данное исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 году среди 1,7 млн соискателей на линейные вакансии, такие как кассир, грузчик, водитель, продавец, охранник, уборщик, официант, курьер и администратор.

Ранее сообщалось, что россиянам подняли зарплату.