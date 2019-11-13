Задержан глава адвокатской палаты Оренбургской области

Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко задержан по подозрению в торговле адвокатским статусом.

«Следственным управлением СК по Оренбургской области на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») в отношении главы адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко. Он задержан», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По данным следствия, в конце 2018 года Бодашко получил 450 тыс. рублей за присвоение адвокатского статуса обратившемуся к нему гражданину.

Ранее по подозрению в продаже адвокатского статуса в Оренбурге были задержаны две женщины-адвоката.