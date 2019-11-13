Челябинский аэропорт имени Курчатова стал мемом в Сети

В среду завершается монтаж букв присвоенного аэропорту Челябинска имени физика, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Однако на данный момент на здании смонтировано только имя и частично – фамилия, что стало мемом в Сети.

«В настоящее время на здании появилось не только имя, но и почти вся фамилия. Все работы по монтажу будут закончены к вечеру среды», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

Тем временем пользователи Сети делятся фотографиями аэропорта, на котором смонтировано имя Игорь, высказывая недоумение и шутя по этому поводу.

Отмечается, что в ноябре на привокзальной площади нового терминала также был установлен бюст Курчатова. Аэропорт будет официально открыт после реконструкции до конца ноября 2019 года.

По данным пресс-службы, залы вылетов внутренних и международных авиалиний в аэропорту ранее находились в одном здании. После реконструкции у внутренних авиалиний появится отдельное здание аэровокзала, а существующее здание будет полностью переоборудовано под международные рейсы.

Оба здания в будущем планируют соединить.

Новый терминал будет оснащен четырьмя телетрапами, чего ранее не было. Также после реконструкции в международном терминале увеличится число паспортных кабин на вылет и на прилет, увеличится количество стоек регистрации, расширятся залы ожидания.

Напомним, в 2018 году 47 аэропортам были присвоены имена великих людей. С этой целью было проведено голосование в рамках конкурса «Великие имена России», о результатах которого подробно писала газета ВЗГЛЯД.

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