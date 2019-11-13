В Китае заявили о способности России «десять раз» уничтожить США

Россия с ее огромными ядерными запасами способна как минимум «десять раз» уничтожить территорию США, сообщает издание Sohu.

В статье отмечается, что Россия имеет в своем распоряжении ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, баллистические ракеты, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии «Борей», передает РИА «Новости».

По мнению автора материала, Россия продолжает «вести себя жестко» по отношению к США, «вгоняя американские власти в оцепенение».

«Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство», – отмечае автор статьи.

По мнению издания, США могли бы «нанести удар» по России, но их останавливает вероятность ответного удара.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана.

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