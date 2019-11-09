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9 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Макрон должен вывести Францию из НАТО

«Европейцы совершат большую ошибку, если не попытаются наладить отношения с Москвой», – заявил МакронФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС
Президент Франции констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга», с чем категорически не согласны в Берлине и Брюсселе. Со стороны Эммануэля Макрона это заявка на лидерство: он хочет перестроить европейскую систему безопасности так, чтобы влияние Парижа возросло, а Вашингтона и Анкары – сократилось. Для этого Франции нужны Россия и выход из НАТО. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
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      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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              Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеров   9 ноября 2019, 09:24
              Фото: Viktor Korotayev/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Юрий Зайнашев

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              Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло?

              Сюжет о том, как американские истребители пытались перехватить российский стратегический бомбардировщик Ту-160 (он же «Белый лебедь»), был сочинен очень убедительно. Как написало китайское издание Sina, летевший над Японским морем ракетоносец взяли под наблюдение два американских истребителя пятого поколения F-35A Lightning II.

              Однако, по утверждению китайских журналистов, бомбардировщик легко оторвался от них, включив форсаж. Американские летчики были опозорены, – «потеряли лицо», как выразились авторы. Они уточнили, что инцидент произошел еще 3 ноября, а сообщило о нем якобы российское информагентство «Спутник».  

              Для убедительности авторы китайского агентства даже добавили технических подробностей – например, что в режиме форсажа «Белый лебедь» разгоняется до 2,05 Маха – до 2,2 тыс. км/ч, а установленный на F-35 форсажный двигатель Pratt & Whitney F135 способен разгонять истребитель до 1,8 Маха (1,93 тыс. км/ч). Китайское издание подчеркивало, что 110-тонный (масса пустого самолета) бомбардировщик смог легко оторваться «в одно мгновение» от 13-тонных американских истребителей. Впрочем, все эти сведения легко почерпнуть из соответствующих статей «Википедии».

              Сенсационную новость подхватили ведущие агентства, а вслед за ними и газеты. К сожалению, поначалу доверились ей и в газете ВЗГЛЯД, о чем в редакции теперь сожалеют. На нашей ленте новостей появился комментарий, который дал по этому поводу один из заслуженных пилотов СССР. Однако дальнейшая проверка показала, что ничего подобного агентство «Спутник» не писало, а само издание Sina, как сообщили китайские коллеги, считается в Китае, мягко говоря, не слишком солидным источником информации. А попросту сказать –желтым.

              Кроме того, в блогосфере стали появляться и оценки военных экспертов, прямо назвавших «сказкой» историю о том, как Ту-160 обогнал F-35. По их данным, никаких американских F-35A возле берегов Японии в последнее время не летало. Во-вторых, японский Генеральный штаб известен тем, что скрупулезно предает гласности все случаи активности больших боевых самолетов России вблизи своих границ. Однако в первую неделю ноября о подобных эпизодах Генштаб не сообщал – как и вообще в последнее время. Не говоря уже о том, что в пятницу Минобороны не давало по данному поводу никаких комментариев. Впрочем, судя по всему, и российские журналисты не удосужились задать военному ведомству соответствующие вопросы.

              Также известно, что «Белые лебеди» над Японским и соседними морями обычно если и летают, то с истребительным прикрытием, а не в одиночку. Не говоря уже о том, что российским бомбардировщикам запрещено летать над морем иначе как парой – как минимум. Военные также обращали внимание на то, что план полетов Ту-160 на Дальнем Востоке за этот год уже выполнен, поэтому крайне маловероятно, что в ноябре его отправили еще раз. Если бы подобный случай и имел место, то о нем первыми охотно рассказали бы российские государственные телеканалы, но никак не китайцы. 

              Эксперты считают, что эпизод с «Белым лебедем» должен стать для российской прессы дополнительной прививкой от фейковых новостей. «Мы живем в интересное переломное время, которое характерно высокими рисками получения новостных потоков, которые не проверяемы.

              Все это напоминает об «одна бабка сказала» у подъезда, только в онлайне»,

              – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД бывший советник президента по вопросам развития интернета, сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко.

              Он напомнил, что раньше в России границей в мире официальной информации и слухов были как раз пресловутые бабушки у подъезда. «Сейчас слухи стали равновесны новостям. Но мы не адаптированы к этому и не понимаем, каким образом отличать одно от другого. Плюс добавилось клиповое сознание, произошло отделение новостей от СМИ и их переход в социальные сети. А прививки против фейков, которая вырабатывается из поколения в поколение, нет», – посетовал эксперт.

              Клименко отмечает, что если раньше многие десятилетия существовали верифицированные источники информации, то в современном мире люди сами превратились в источники информации. «Следствием этого стали разнообразные «законы о блогерах» и попытки верифицировать контент».

              Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта этого года в России заработал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. В середине октября суд впервые оштрафовал сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева в соответствии с новым законом.

              Возможно, российские журналисты оказались столь доверчивы к сообщению из Китая, поскольку до сих пор основной поток фальшивок приходил к нам с Запада. Так, накануне глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал начать борьбу с западными фейковыми новостями в России «их оружием».

              В качестве примера Малькевич назвал решение Twitter и Facebook фильтровать информацию о предстоящих в 2020 году в США президентских выборах. «Огромное количество вбросов о выборах в России приходит к нам именно «оттуда». Думаю, что вести борьбу с врагом нужно его же оружием. Пора и нам создавать такую методичку», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

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