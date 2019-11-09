Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло?

Сюжет о том, как американские истребители пытались перехватить российский стратегический бомбардировщик Ту-160 (он же «Белый лебедь»), был сочинен очень убедительно. Как написало китайское издание Sina, летевший над Японским морем ракетоносец взяли под наблюдение два американских истребителя пятого поколения F-35A Lightning II.

Однако, по утверждению китайских журналистов, бомбардировщик легко оторвался от них, включив форсаж. Американские летчики были опозорены, – «потеряли лицо», как выразились авторы. Они уточнили, что инцидент произошел еще 3 ноября, а сообщило о нем якобы российское информагентство «Спутник».

Для убедительности авторы китайского агентства даже добавили технических подробностей – например, что в режиме форсажа «Белый лебедь» разгоняется до 2,05 Маха – до 2,2 тыс. км/ч, а установленный на F-35 форсажный двигатель Pratt & Whitney F135 способен разгонять истребитель до 1,8 Маха (1,93 тыс. км/ч). Китайское издание подчеркивало, что 110-тонный (масса пустого самолета) бомбардировщик смог легко оторваться «в одно мгновение» от 13-тонных американских истребителей. Впрочем, все эти сведения легко почерпнуть из соответствующих статей «Википедии».

Сенсационную новость подхватили ведущие агентства, а вслед за ними и газеты. К сожалению, поначалу доверились ей и в газете ВЗГЛЯД, о чем в редакции теперь сожалеют. На нашей ленте новостей появился комментарий, который дал по этому поводу один из заслуженных пилотов СССР. Однако дальнейшая проверка показала, что ничего подобного агентство «Спутник» не писало, а само издание Sina, как сообщили китайские коллеги, считается в Китае, мягко говоря, не слишком солидным источником информации. А попросту сказать –желтым.

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Кроме того, в блогосфере стали появляться и оценки военных экспертов, прямо назвавших «сказкой» историю о том, как Ту-160 обогнал F-35. По их данным, никаких американских F-35A возле берегов Японии в последнее время не летало. Во-вторых, японский Генеральный штаб известен тем, что скрупулезно предает гласности все случаи активности больших боевых самолетов России вблизи своих границ. Однако в первую неделю ноября о подобных эпизодах Генштаб не сообщал – как и вообще в последнее время. Не говоря уже о том, что в пятницу Минобороны не давало по данному поводу никаких комментариев. Впрочем, судя по всему, и российские журналисты не удосужились задать военному ведомству соответствующие вопросы.

Также известно, что «Белые лебеди» над Японским и соседними морями обычно если и летают, то с истребительным прикрытием, а не в одиночку. Не говоря уже о том, что российским бомбардировщикам запрещено летать над морем иначе как парой – как минимум. Военные также обращали внимание на то, что план полетов Ту-160 на Дальнем Востоке за этот год уже выполнен, поэтому крайне маловероятно, что в ноябре его отправили еще раз. Если бы подобный случай и имел место, то о нем первыми охотно рассказали бы российские государственные телеканалы, но никак не китайцы.

Эксперты считают, что эпизод с «Белым лебедем» должен стать для российской прессы дополнительной прививкой от фейковых новостей. «Мы живем в интересное переломное время, которое характерно высокими рисками получения новостных потоков, которые не проверяемы.

Все это напоминает об «одна бабка сказала» у подъезда, только в онлайне»,

– сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД бывший советник президента по вопросам развития интернета, сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко.

Он напомнил, что раньше в России границей в мире официальной информации и слухов были как раз пресловутые бабушки у подъезда. «Сейчас слухи стали равновесны новостям. Но мы не адаптированы к этому и не понимаем, каким образом отличать одно от другого. Плюс добавилось клиповое сознание, произошло отделение новостей от СМИ и их переход в социальные сети. А прививки против фейков, которая вырабатывается из поколения в поколение, нет», – посетовал эксперт.

Клименко отмечает, что если раньше многие десятилетия существовали верифицированные источники информации, то в современном мире люди сами превратились в источники информации. «Следствием этого стали разнообразные «законы о блогерах» и попытки верифицировать контент».

Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта этого года в России заработал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. В середине октября суд впервые оштрафовал сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева в соответствии с новым законом.

Возможно, российские журналисты оказались столь доверчивы к сообщению из Китая, поскольку до сих пор основной поток фальшивок приходил к нам с Запада. Так, накануне глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал начать борьбу с западными фейковыми новостями в России «их оружием».

В качестве примера Малькевич назвал решение Twitter и Facebook фильтровать информацию о предстоящих в 2020 году в США президентских выборах. «Огромное количество вбросов о выборах в России приходит к нам именно «оттуда». Думаю, что вести борьбу с врагом нужно его же оружием. Пора и нам создавать такую методичку», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

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