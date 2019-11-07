Почему западные СМИ врут россиянам в лицо

Радиостанция «Немецкая волна» (Deutsche Welle) стала очередным западным СМИ, опубликовавшим откровенное вранье о России. По крайней мере – давшим серьезный повод подозревать в публикации намеренной лжи. Как это произошло и почему речь идет о куда более серьезном явлении, чем просто вранье очередного издания?

Информация в СМИ не всегда соответствует действительности. Чаще всего это вызвано банальными ошибками исполнителей, иногда – ложью источников информации. Бывает, что неграмотностью репортера или редактора. Однако в последнее время все чаще и чаще издания, в том числе с мировым именем, попадаются на обыкновенном и ничем не оправдываемом вранье своих сотрудников.

Одним из самых известных скандалов стало разоблачение немецкого журналиста Клааса Релотиуса, который регулярно выдумывал персонажей своих репортажей для журнала «Шпигель». При первой же серьезной проверке выяснилось, что Релотиус врет, и вопрос к «Шпигелю», собственно, только один – почему проверка не случилась раньше?

Видимо, что-то есть такое в воздухе над Германией, что вынуждает журналистов врать даже в ситуациях, когда разоблачение неминуемо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне рассказал о том, что представитель Deutsche Welle приходил в здание на Смоленской площади. В ходе беседы с представителями российского ведомства тот признал, что издание «не очень корректно» освещало летние несогласованные митинги в Москве. Напомним, что в те дни Deutsche Welle с большим интересом и вниманием освещало события в Москве, причем они публиковали не только репортажи с несогласованных акций, но и анонсы нарушавших российское законодательство мероприятий. По словам Лаврова, журналисты Deutsche Welle «по сути дела (...) участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них».

Реакция медиакомпании последовала незамедлительно: пресс-секретарь Deutsche Welle Кристоф Юмпельт заявил, что никакой встречи не было и что у медиакомпании «нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов».

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Конечно, можно предположить, что Юмпельт просто не в курсе. Но что это за пресс-секретарь, который, прежде чем что-то заявлять от имени компании, не сделает хотя бы один звонок и не проверит информацию?

Опровергать Юмпельта пришлось официальному представителю МИД Марии Захаровой:

«Ровно месяц назад 7 октября 2019 года в здании МИД России (корпус 1) на Смоленской-Сенной прошла встреча заместителя директора департамента информации и печати, руководителя пресс-центра МИД Александра Михайловича Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Юрьевичем Решето. На встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов ДИП и сотрудница этого же отдела. Начало встречи 16.00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали.

Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю», – написала Захарова в Facebook.

Никакой реакции на прямые обвинения во лжи со стороны российского государственного служащего от какого-либо представителя Deutsche Welle пока что не последовало. На сайте издания опубликована новость о том, что представители Deutsche Welle и депутаты российской Государственной думы встретились в Москве для неофициальных бесед и обмен мнениями планируется продолжить в Берлине. В конце этого текста как раз и приведено заявление Юмпельта «такой встречи не было». Впрочем, там есть также его цитата: «Возможно, здесь имеет место недоразумение».

Конечно, недоразумение – это наилучшая версия для DW с точки зрения репутации. Кто-то что-то не так понял, кто-то что-то не так перевел, вот и появилось полностью не соответствующее реальности заявление пресс-секретаря.

Остальные версии хуже.

Шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето мог скрыть от немецкого руководства факт встречи с сотрудниками МИДа. В пользу этой версии говорит то, что написала в комментариях к своей записи в Facebook Мария Захарова. По ее словам, Решето «не отвечает на звонки».

Ну и самая неприятная для DW версия – Юмпельт знал о том, что Решето ходил в МИД, и был в курсе содержания беседы, но решил на голубом глазу все отрицать.

В расчете на то, что публика поверит ему, а не официальному представителю российского МИДа. В этом случае остается только согласиться с эмоциональным высказыванием Марии Захаровой «DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное».

Ключевое слово тут – «самораспуститься». Даже очевидное вранье от DW – это не повод запрещать это издание в России. Это не наши методы, о чем ранее и говорил в том числе Сергей Лавров: «Еще раз подчеркну, что мы не считаем необходимым, не считаем возможным вводить какие-то ограничения. И здесь, если хотите, мы все-таки хотим быть на уровне наших обязательств, о которых мы говорим – о свободе деятельности журналистов, о свободе слова, в отличие от тех стран, которые запрещают RT, Sputnik и другие наши ресурсы, строят серьезные препоны их деятельности, не пускают, не аккредитуют».

Но каждый фейк в исполнении СМИ снижает доверие не только к этому изданию, а к журналистике в целом. И в результате люди верят анонимным телеграм-каналам, пересылаемым в Whatsapp страшилкам и прочим слухам. Поэтому ложь Deutsche Welle – это не частный случай вранья. Это удар по всем СМИ, независимо от их схемы финансирования и политической ориентации.

Хочется надеяться, что Юмпельт или другой официальный представитель DW все-таки разберется в ситуации и опубликует либо опровержение опровержения, либо внятно объяснит, что имелось в виду. Это важно только для восстановления репутации немецкого издания, но и в целом для того, чтобы люди верили журналистам.