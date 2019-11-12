Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встреч с Путиным

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем впечатлении от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме. Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», – приводит слова Нурмагомедова Sports.ru.

Ранее Путин поздравил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова с защитой чемпионского титула.