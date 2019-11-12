Нефть подорожала после резкого снижения цен в понедельник

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх после резкого снижения днем ранее, произошедшего из-за отсутствия признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,11% – до 62,26 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,11%, составив 56,92 доллара за баррель, передает ТАСС.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после снижения цен днем ранее, которое достигало 1,5%. Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость сырья, остается обеспокоенность, связанная с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем.