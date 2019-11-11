Украина дистанционно подпишет протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Украина планирует впервые дистанционно подписать протокол с Россией о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, сообщили в министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

«Впервые за годы независимости заседание Украинско- российской комиссии по вопросам рыболовства относительно распределения квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам», – заявили в министерстве, передает ТАСС.

Ранее Украина получила официальное приглашение от России на переговоры и подписание протокола по использованию природных ресурсов в Азовском море на 2020 год. «По итогам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии комиссии дистанционно, а не как ранее – поочередно на территории каждой из стран», – уточняется в сообщении ведомства.

Там также отмечено, что, если Украина не подпишет протокол, то не сможет законно осуществлять промышленный вылов рыбы, чем на сегодняшний день занимаются около 90 предприятий страны.

Ранее российско-украинская комиссия согласовала нормы вылова рыбы в Азовском море.