«Матери России»: Ребенка можно кормить грудью когда угодно и где угодно

Ребенка должно быть разрешено кормить грудью везде, в том числе в Третьяковской галерее, заявила газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Валентина Петренко, председатель Всероссийского движения «Матери России».

Ранее жительница Москвы рассказала в соцсетях, что ее попросили покинуть Третьяковскую галерею, когда она стала кормить ребенка грудью, причем с использованием эргорюкзака, который скрывал сам процесс кормления.

«Мать и дитя - это всегда прилично. Я считаю, что смотритель повела себя абсолютно неправильно, потому что ребенка можно кормить когда угодно и где угодно по необходимости. Дети могут и болеть, их нужно специально кормить, но это не значит, что мать не должна нигде бывать», - заявила Петренко.

Она добавила, что сегодня все уважающие себя учреждения и организации, тем более всемирно известные, просто обязаны иметь как минимум комнату матери и ребенка. А как максимум – и место для детского отдыха с аниматором.

«В таких учреждениях культуры просто обязательно иметь подобные помещения. Если не внутри, то пристроить их. Более того, там могут быть и детский чай, и детские какие-то бутерброды, чтобы можно было покормить ребенка. И ничего страшного и невозможного в этом нет, было бы желание», - сказала Петренко.