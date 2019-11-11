Путин не исключил передачу ряда вузов в ведение профильных министерств

Президент Владимир Путин не исключил возможность передачи ряда вузов в ведение отраслевых министерств.

Так президент ответил на просьбу главы Минтранса Евгения Дитриха передать Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) в ведение министерства.

Путин напомнил, что ранее правительство предложило передать основные вузы в ведение министерства образования и науки. «Что касается высших учебных заведений, правительство выступило с инициативой «погрузить» основные вузы в министерство образования и науки. Если теперь есть идея разобрать это все и раздать по отраслям, то такое решение тоже можно принять, но нужно сначала согласовать это на правительстве», – сказал президент.

В свою очередь Дитрих заметил, что передача МАДИ в ведение Минтранса способствовала бы решению проблемы дефицита кадров, передает ТАСС.

«Уже сейчас дорожная отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров, и такого рода дефицит с учетом объемов работ будет только увеличиваться. Я бы просил вас поддержать наше предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в ведение Минтранса, это позволило бы нам очень серьезно насытить кадрами дорожную отрасль», – сказал Дитрих.

На прошлой неделе Путин на заседании совета по русскому языку усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку. Позже в Кремле прокомментировали слова Путина о бакалавриате и магистратуре.