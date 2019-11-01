Рособрнадзор уличил школьников в плохом знании истории страны

Более трети школьников России плохо знают историю своей страны, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе.

«Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории, который ежегодно проводит ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - прим. ТАСС), показывает, что более трети школьников, выбравших ЕГЭ по истории, все-таки слабо знают свой предмет. Проблему качества исторической подготовки школьников показывают и проводимые Рособрнадзором Всероссийские проверочные работы (ВПР)», – передает ТАСС слова Кравцова.

По его словам, ВПР по истории проводятся с пятого класса, чтоы диагностировать проблемы и оказать школам необходимую поддержку.

«Как мы видим, школьники даже путаются в наиболее известных событиях нашей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, не знают ключевых исторических деятелей, историю российской культуры. Во многом такая ситуация связана с отсутствием современных методик преподавания, с недостатком программ подготовки учителей», – сказал Кравцов.

По словам главы Рособрнадзора, современные учащиеся, особенно колледжей и техникумов, все меньше знают про Великую Отечественную войну.

«Необходимо разработать программу популяризации истории Великой Отечественной войны», – предложил Кравцов, добавив, что ее нужно внедрить во всех школах и организациях среднего профобразования, «куда идут более 50% выпускников девятых классов».

По словам Кравцова, для выпускников российских школ следует ввести обязательные контрольные по отечественной истории.

«Рособрнадзор в части своих полномочий готов обеспечить мониторинг эффективности реализации этой системы мер, в частности, предложить для обсуждения модели обязательных для всех выпускников российских школ контрольных работ по истории, учитывающих в том числе освоение программ региональной истории», – сказал Кравцов.