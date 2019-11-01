В Белоруссии собрались таргетировать инфляцию

Белоруссия при унификации денежно-кредитной политики с Россией рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, заявил глава Национального банка республики Павел Каллаур.

По его словам, нацбанк Белоруссии и ЦБ России договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. «И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики – таргетирование инфляции», – приводит его слова РИА «Новости».

«В России этот режим введен, в Беларуси его предстоит организовать», – добавил Каллаур.

По его словам, этот режим в Белоруссии может заработать с 1 января 2021 года.

«Обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Ценовая стабильность будет для нас и Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть где-то близки», – рассказал Каллаур о плане действий двух регуляторов.

Напомним, в начале августа нацбанк Белоруссии принял решение снизить с 14 августа ставку рефинансирования до 9,5% с 10% годовых.

При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что в данный момент нет смысла говорить о создании единого центробанка (ЦБ) Белоруссии и России, который является «венцом экономической интеграции».

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