Арестованы поставщики поддельных продуктов в учреждения ФСИН

Центральный районный суд Волгограда арестовал членов преступной группы, поставлявшей суррогат в исправительные учреждения Волгоградской области, рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК по Волгоградской области Наталия Рудник.

«Все ходатайства, направленные следователем в суд, рассмотрены и удовлетворены. Фигуранты дела заключены под стражу, в том числе сотрудники ФСИН и директор Тырновского молочного завода Рязанской области», – передает ТАСС слова Рудник. Она добавила, что все подозреваемые, задержанные в различных регионах, доставлены в Волгоград.

По информации СК, между региональным управлением ФСИН и коммерческой организацией Великого Новгорода был заключен госконтракт на поставку 150 тыс. литров молока в исправительные учреждения Волгоградской области на сумму почти 5 млн рублей. При этом посредник закупал продукцию в Рязанской области на Тырновском молочном заводе, где вместо молока изготавливалась жидкость, не отвечавшая требованиям ГОСТ. В адрес поставщика и производителя некачественной продукции была перечислена почти вся сумма по контракту.

Во время обысков изъяты свыше 60 тонн фальсификата молока, блокноты с черновыми записями, электронные носители информации. Семь человек были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Напомним, 22 октября во ФСИН сообщили, что численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась на 6% – до 434 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД