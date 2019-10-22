Число заключенных в России достигло исторического минимума

Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась на 6% – до 434 тыс. человек, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

По состоянию на 1 октября в исправительных колониях содержались 434 303 осужденных, а в начале года – более 463 тыс., передает РИА «Новости».

Наибольшее снижение количества осужденных по сравнению с началом года отмечается в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского края (1249) и Красноярского края (1172).

Также сообщается, что количество содержащихся в СИЗО за 2019 год опустилось ниже 100 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России.

До этого наименьшее количество осужденных в новейшей истории России было зафиксировано в декабре 2018 года - 467 тыс. человек.