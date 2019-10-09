Полицейского в Подмосковье уволили за секс с 13-летней девочкой

Полицейского из подмосковного Жуковского уволили за интимную связь с 13-летней девочкой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, уволенный сотрудник правоохранительных органов понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщает «Рен ТВ».

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности также привлечены два должностных лица ОМВД России по округу Жуковский.

Напомним, в августе в Анапе трех сотрудников полиции заподозрили в надругательстве над 17-летней волейболисткой. Позже были арестованы два подозреваемых экс-сотрудника ППС.