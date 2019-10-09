Опубликовано видео пусков «Калибров» с подлодки в Черном море

Министерство обороны опубликовало видео запуска крылатых ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее сообщалось, что подводная лодка «Колпино» в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами «Калибр», поразив цели на полигонах на побережье и в море. Пуски были осуществлены из подводного положения.