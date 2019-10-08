Член ОП : Руководство иностранных интернет-компаний подставляет свои российские «дочки»

«Центральное руководство, которое находится за океаном, всегда может подставить филиалы своих компаний, которые расположены в России. А решения, которые оно спускает, не всегда соответствуют нашим законам», – заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Михаил Аничкин, комментируя выявленные комиссией Совета Федерации факты вмешательства в российские выборы со иностранных интернет-компаний.

«Складывается впечатление, что руководство филиалов крупных иностранных компаний, таких как Google и Facebook, имеет мало прав на самостоятельные решения. Руководители «дочек» вынуждены поступать так, как им велят», – пояснил член временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета, член Общественной палаты России Михаил Аничкин.

«Нам надо вести диалог, использовать все официальные рычаги, чтобы доносить до сведения заокеанского руководства этих компаний тот факт, что их деятельность идет вразрез с российским законодательством», – считает Аничкин.

«Надо бороться за суверенитет, за свою безопасность и защищать себя от влияния, которое может быть использовано для дестабилизации нашей страны», – подчеркнул он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета решила обратиться в Следственный комитет по поводу фактов вмешательства зарубежных компаний, политиков и СМИ в ход кампании по выборам в Мосгордуму. Также комиссия решила пригласить представителей Google и Facebook на встречу для предупреждения нарушения российского избирательного законодательства.