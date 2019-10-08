Пациент башкирского травмпункта обвинил врача в избиении

В башкирской больнице врачи отказали в перевязке пациенту с дренажем в шее, заявив, что у него «плановая болячка». Медики отправляли мужчину в поликлинику, когда пациент начал предъявлять претензии хирургу, тот, по словам больного, его ударил.

Видеозаписи посещения больницы житель Ишимбая Артем Агапов выложил во «ВКонтакте». На первом видео он общается с двумя женщинами в медицинской форме. По словам Агапова, за день до этого ему обработали рану и установили дренаж, сказав сделать перевязку по месту жительства, передает телеканал 360.

Он доехал на поезде до Ишимбая и обратился в больницу и попытался уговорить врача на перевязку, но врач заявил, что не станет этого делать, поскольку оказывает только экстренную помощь, а ему необходима плановая процедура, передает РЕН-ТВ.

На видео пациент несколько раз спрашивает: «Вы отказываетесь меня принять?». Врач советует ему прийти на следующий день в поликлинику.

«Завтра суббота, а вдруг у меня заражение пойдет?» – возражает больной, но все равно получает отказ.

На втором видео (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за ненормативной лексики) пациент спорит с мужчиной в одежде хирурга. Во время съемки тот, по словам пациента, ударил его «в шею и в глаз». Врач заявил, что мужчина его провоцировал. Пациент попросил находившихся рядом жену и мать вызвать полицию. Также больной заявил, что от врача несет перегаром.

«Он бьет меня! Он меня в шею и в глаз ударил!», – заявил в ролике автор. После он вызвал полицейских.

По данным группы «Черно-белый список Салават» во «ВКонтакте», инцидент произошел 4 октября. Пользователи разделились на два лагеря, одни поддержали врачей, напомнив, что травмпункт, действительно, место для экстренных больных, и отметив, что пациент ведет себя слишком нагло. Другие вспомнили, что врачи обязаны помочь человеку, несмотря ни на что. И вместо заполнения бумаг могли перемотать шею мужчине, который ехал из соседнего населенного пункта.

В пресс-службе минздрава региона сообщили, что ведомство проверяет кадры, опубликованные пациентом, передает РИА «Новости».

В сентябре в Петербурге врачи скорой помощи устроили драку с пациенткой, инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети.