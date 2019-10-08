Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 18 копеек – до 64,80 рубля, курс евро снизился на 7 копеек – до 71,19 рубля.

Нефть Brent дорожает до 58,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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