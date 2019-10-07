Нанесенный братом совладельца «Теремка» ущерб оценили в миллиарды рублей

Украинский бизнесмен, владелец компании «Мосситигрупп» Павел Фукс, который ранее был объявлен в розыск по делу о мошенничестве, нанес ООО «Олтэр» ущерб в размере 6 млрд рублей.

«Общая сумма ущерба и упущенной выгоды в рамках уголовного дела о мошенничестве составляет порядка 6 млрд рублей. По данным следствия, у компаний, которым «Олтэр» перечислил денежные средства, изначально отсутствовало намерение вернуть эти деньги», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Он также уточнил, что брат Фукса Роман также фигурирует в этом деле.

Другой источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что речь идет о событиях 2008-2015 годов, а возбуждение дела о мошенничестве инициировало новое руководство компании ООО «Олтэр» по заявлениям дольщиков и результатам финансовых экспертиз.

Ранее полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса, который обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Позже в розыск был объявлен и его брат Павел Фукс.