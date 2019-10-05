Следствие объявило в розыск бизнесмена-девелопера Романа Фукса

Столичная полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса, который обвиняется в особо крупном мошенничестве при застройке дома на Мытной улице в Москве, сообщил источник, близкий к следствию.

Источник сообщил, что Фукс был объявлен в розыск, «ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при застройке одного из домов на Мытной улице», передает ТАСС.

В Таганском суде Москвы сообщили что следствие просит заочно арестовать бизнесмена.

«Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Романа Яковлевича Фукса 11 октября в 10:00 мск», – уточнила представитель суда.

Роман Фукс является совладельцем ряда компаний, в числе которых «Теремок», а также являлся учредителем компании «ОЛТЭР» с 2010 года по 2013 года.