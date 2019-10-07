Брат совладельца сети блинных «Теремок» объявлен в розыск

Крупный бизнесмен и владелец «Мосситигрупп» Павел Фукс, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, объявлен в розыск.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10.00 мск», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Таганского суда Москвы.

Ранее столичная полиция объявила в розыск брата Павла Фукса, совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса.