В России появились конфеты с цитатами Путина

Компания «Перец-ПРО» специально ко дню рождения Владимира Путина выпустила «Конфеты с цитатами президента». Идею поддержали предприниматели из Москвы и российских регионов.

Конфетами с знаменитыми цитатами Путина угощают, в частности, в красноярской кофейне «Британские ученые». В Instagram заведения сообщается, что шоколад с цитатами Путина очень полезен для здоровья.

В Самаре конфеты раздают в сети кондитерских магазинов «Испанский мармелад». В Архангельске студенты Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова могут получить шоколад с цитатами Путина к кофе и чаю в сети кофеен Coffee 1638.

В Москве уникальные шоколадки можно попробовать в сети кофеен Rightcoffee.

Подобные акции также организованы в Амурской области и в Краснодаре.

«Наш президент – остроумный человек с прекрасным чувством юмора, знанием пословиц и поговорок, многочисленными высказываниями, ставшими затем крылатыми. Они вдохновляют людей, и поэтому мы решили поздравить нашего лидера со смыслом, массово и сладко», – заявила арт-директор event-агентства «ПЕРЕЦ PRO» Анастасия Перец.

Между тем продюсерский центр «Сеть» в день рождения Путина выпустил уникальную книгу – «Рецепты от Шефа». Подарочное издание содержит обзор важнейших достижений России за последние 20 лет в виде рецептов от главы государства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Образцами авторской политической кухни стали: «Укрепление роли России на международной арене», «Чемпионат мира по футболу», «Освобождение Пальмиры», «Мирный Кавказ», «Крымский мост», «Освоение Арктики» etc. Всего читателю предлагается 11 иллюстрированных особым образом рецептов», – говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что «политическая кухня Владимира Путина требует не только таланта, но и незаурядного подхода, чувства вкуса и полного погружения самого Шефа».

«Рецепты от Шефа» можно приобрести в магазине «Москва» и других крупнейших книжных столицы. Тираж составляет 5 тыс. экземпляров.

«Рецепты от Шефа» – это не просто книга. Это новый жанр творчества – арт-публицистика. Каждый рецепт проработан максимально подробно. Каждый элемент значим и находится на своем месте не просто так. В книге нет ни одной фотографии. 3D-моделирование, цифровой скульптинг, рендеринг, текстурирование – это и многое другое использовали наши художники для создания технологичных иллюстраций особого качества, которые потребовали более двух лет кропотливого труда», – отметил ведущий художник-иллюстратор проекта Илья Левченко.

Кроме того, в понедельник на фасаде здания в городе Коломне Московской области появилось граффити ко дню рождения Владимира Путина. Необычный подарок главе государства подготовил Иван Пчелин из Екатеринбурга, который профессионально занимается созданием картин на фасадах уже более 10 лет. Его работы можно найти на Урале, в Салехарде и даже в других странах (Таиланд, Вьетнам, Малайзия).

На граффити Путина изобразили в образе Атланта, который держит на плечах земной шар. «Ты поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя!» – гласит надпись.

«Владимир Путин является мировым лидером, многие его действия, например война в Сирии, направлены на борьбу с международным терроризмом, укрепление безопасности всех народов. Путин выступает миротворцем, отстаивает стабильное развитие на принципах уважения к большим и малым народам: в этом смысле он символично держит землю. Как политик он популярен во многих странах мира, это и отражено во фразе, что мир его поддерживает», – рассказал Пчелин.

В понедельник, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. В Кремле сообщили, что он проводит день с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров. Накануне праздника Путин побывал в сибирской тайге.