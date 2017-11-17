Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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7 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Лукашенко бросает ракетный вызов России

Мечта Лукашенко иметь собственное ракетное оружие постепенно сбываетсяФото: Виктор Толочко/РИА Новости
Президент Белоруссии попросил помощи в создании ракетного оружия – и не у своего ближайшего союзника, а у другого соседа, настроенного к Москве крайне враждебно. «Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», заявил Александр Лукашенко Владимиру Зеленскому. Зачем Белоруссии столь мощное вооружение и против кого оно будет направлено? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...

Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

Дмитрий Дабб, кинокритик
Возможно, это лучший фильм сразу за несколько лет. Наверняка лучший из всех, где брали за основу комиксы. Но «Джокеру» сулят даже более значимую роль − роль токсичного лекарства, которое при передозе отравит всю Америку. Подробности...
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У России особое место в альянсе с Венгрией, Финляндией и Эстонией

Сергей Зацаринный, писатель
Россия просто исторически и географически обречена играть важную роль в этом квартете. Обречена «судьбой на своей земле». Финно-угорская составляющая сыграла огромную роль в формировании русской цивилизации. И наоборот. Подробности...
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    Осознанный союз медведя и дракона

    Гамлет против «Северного потока». Таинственный датский интерес

    Зачем льготы «жертвам перестройки»

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
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        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

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          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

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          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

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          • Нет (я некурящий)

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

              Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных  (фото: kremlin.ru)
              Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных  (фото: kremlin.ru)
              Владимир Путин накануне своего 67-го дня рождения по традиции, сложившейся в последние годы, отправился отдыхать на природу в сибирские леса. Сопровождал главу государства министр обороны Сергей Шойгу. Как передает ТАСС, Путин поднялся на гору, высота которой, по его словам, около двух тысяч метров. «Выше облаков забрались», – произнес президент  (фото: kremlin.ru)
              Путин поднялся на вершину горы, откуда осмотрел окрестности. «Енисей красиво отсюда смотрится», – сказал глава российского государства  (фото: kremlin.ru)
              Кадры о пребывании главы государства в тайге, как и обещал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, опубликованы сразу после полуночи 7 октября, в день рождения Путина  (фото: kremlin.ru)
              Один из грибов (по всей видимости, груздь) привлек особое внимание президента, передает ТАСС. «Шишечка сверху», – удивился глава государства, рассматривая шляпку гриба, на которой оказалась сосновая шишка  (фото: kremlin.ru)
              Президент накануне дня рождения «наслаждался природой, осенней тайгой», рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предваряя публикацию кадров отдыха Путина  (фото: kremlin.ru)
              Маршрут главы государства и министра обороны пролегал вдали от туристических троп. Часть маршрута проделали на внедорожнике, дальше пришлось пробиваться через завалы  (фото: kremlin.ru)
              Шойгу выкопал кустик таежной брусники. «Под Москвой посадишь. На даче посадишь в Подмосковье», – с улыбкой посоветовал президент министру обороны. Шойгу в ответ засомневался, приживется ли растение в Подмосковье: «Воздух такой надо делать, воду такую надо делать в Москве». «К этому надо стремиться, во всяком случае», – переходя на серьезный тон, заметил глава государства, слова которого передает ТАСС  (фото: kremlin.ru)
              «Наш президент – он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», – написал на своей странице в одной из соцсетей глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Точное место сибирского отдыха Путина и Шойгу не раскрывается, но по предположениям, это были именно тувинские горы  (фото: kremlin.ru)
              Во время одной из остановок Путин и Шойгу устроили пикник у костра  (фото: kremlin.ru)
              Таежные походы уже стали традицией. В прежние годы президент несколько раз отправлялся в сибирский лес на один-два дня, также в компании Шойгу.  (фото: kremlin.ru)

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              Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

              Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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              В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

              В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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              Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

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              Умер Марк Захаров

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              В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

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              В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

              Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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              Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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              Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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              Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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