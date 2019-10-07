Прага решила разорвать договор о партнерстве с Пекином

Городской совет Праги в понедельник постановил расторгнуть договор о партнерстве с Пекином, подписанный в феврале 2016 года, из-за нежелания властей китайской столицы исключить из него положение о политике «одного Китая», сообщила пресс-служба мэрии столицы Чехии.

«Городской совет принял решение расторгнуть договор о партнерстве с Пекином», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Причиной выхода из него столицы Чехии является уклонение китайской стороны от переговоров по вопросу об исключении из договора положения о признании политики «одного Китая». В Праге сочли нецелесообразным наличие в договоре формулировки, отвергающей возможность признания независимости Тайваня.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, комментируя инициативу пражских властей, подчеркнул, что дистанцируется от нее, поскольку она противоречит официальной позиции республики, заключающейся в признании политики «одного Китая».

Напомним, в феврале 2016 года городской совет Праги отклонил китайский проект соглашения, предлагающего чешской столице стать городом-побратимом Пекина.

