Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента стало причиной приступа хохота в зале, сообщает Denmarks Radio.

Доклад премьера был посвящен выкупу правительством цирковых животных. Речь шла о четырех слонах, у одного из которых был друг-верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.

Фредериксен, рассказывая эту историю, не смогла сдержать смех. За ней рассмеялся и весь зал, передает РИА «Новости».

Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животного, несмотря на то, что его зовут Али.

Парламентарии через несколько минут успокоились и вернулись к обсуждению других тем.

Добавим, что в 2014 году мировое сообщество потрясла новость об умерщвлении жирафа Мариуса в зоопарке Копенгагена. Несмотря на протесты нескольких тысяч людей, застрелили здорового молодого жирафа, который родился в результате близкородственного скрещивания. Убитое животное скормили львам.

Позднее в том же зоопарке умертвили четырех львов. Детей приглашали посмотреть на вскрытие льва.