Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал ответ главы государства журналистке канала «Рустави-2», которая выкрикнула свой вопрос российскому лидеру на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист», – передает ТАСС заявление Пескова, прозвучавшее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что Путин «весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави».

При этом, отвечая на вопрос журналистки «Рустави-2» о наличии сигналов из Тбилиси по налаживанию отношений с Москвой, Песков отметил, что в России видели «сигналы толпы и властей, которые этой толпе попустительствовали». И эти сигналы российской стороне не понравились, подчеркнул он.

«Вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», – добавил Песков.

Напомним, в прямом эфире «Рустави-2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния оскорбил российского лидера. Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

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