В МЧС дали рекомендации по отпугиванию агрессивных собак

В МЧС России рассказали, что нужно делать для отпугивания агрессивной собаки, готовой к нападению, а также о действиях при укусе.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».

Также для защиты от животного рекомендуется использовать зонтик, палку или камень и пытаться по возможности отступить к укрытию, забору или дому, призывая на помощь окружающих.

«По возможности обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки», – советуют в МЧС.

Отмечается, что болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык.

В случае укуса животного рекомендуется промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и смазать края йодом, после чего наложить чистую повязку.

Кроме того, нужно выяснить, привита ли собака от бешенства, посетить ближайший травмпункт и проинформировать о случившемся полицию и санитарные службы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается список потенциально опасных собак.

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.