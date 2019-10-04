Неизвестные снайперы расстреляли людей во время протестов в Ираке

Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы, которую неизвестные снайперы открыли во время протестов в Багдаде, сообщают информационные агентства.

Жертвами стали двое гражданских и двое силовиков, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Протесты в столице страны и других городах начались 1 октября. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. Также они требуют отправить кабмин в отставку.

Протесты начинались мирно, но в итоге переросли в столкновения с силовиками. В Багдаде и еще нескольких городах введен комендантский час.

В ходе протестов в Ираке погибли 44 человека.