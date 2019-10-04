Канделаки назвала способ борьбы с русофобией грузин

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, как побороть русофобию нового поколения грузин.

«Я всегда, когда попадаю в какие-то кабинеты, когда у меня есть возможность достучаться до начальников и быть услышанной, а это бывает нечасто, прошу их просто дать возможность 3-5 тысячам грузин получить образование в МГУ. И эти активнейшие ребята начнут влиять на политику в Грузии, абсолютно другое отношение к России вырастет у нас на глазах», – сказала Канделаки в интервью Sputnik Грузия.

Она также отметила, что «когда был Советский Союз, Россия инвестировала в образование и получала поколение, которое было лояльно по отношению к России».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии нет русофобии.

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