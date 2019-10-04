Участники «Цифрового прорыва» создали свыше 1 тыс. прототипов

Свыше 1 тыс. цифровых прототипов создали участники регионального и финального этапов конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» (входит в платформу «Россия – страна возможностей»), сообщил генеральный директор платформы Алексей Комиссаров на заседании Наблюдательного совета АНО.

В пятницу АНО «Россия – страна возможностей» проводит в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина, передает Regnum.

На повестке – промежуточные итоги работы организации, планы дальнейшей работы платформы, новые проектные инициативы и развитие уже действующих проектов.

«За все время конкурса наши участники создали 1 тыс. 123 актуальных и необходимых цифровых продуктов для разных отраслей России», – рассказал Алексей Комиссаров.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 тыс. 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Финал конкурса проходил 27-29 сентября в Казани. Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В течение хакатона с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта. Победителям стали 22 команды. Кроме того, эксперты Книги рекордов Гиннесса признали хакатон в Казани самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире.

Заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы – «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.

В июле на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Согласно указу, членами наблюдательного совета также стали заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».