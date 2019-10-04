В порту Сухума начали углублять дно для приема круизного лайнера

В сухумском порту проводятся дноуглубительные работы перед прибытием в 2020 году российского лайнера «Князь Владимир», рассказал заместитель генерального директора по коммерческой работе госкомпании «Абхазское морское пароходство» Адамыр Губуния.

«Дноуглубительные работы – это финальный этап для реализации проекта по заходу круизного лайнера в порт Сухума. Со дна моря извлекается ил и грунт, необходимо углубить его почти на восемь метров», – приводит его слова ТАСС.

Габуния также рассказал, что были проведены гидрографические работы, инженерные изыскания с привлечением специалистов, в том числе из Росморпорта и других специализированных российских компаний, а также местных водолазов

«Проведено гидроакустическое исследование, магнитометрия, т. е. весь стандартный объем работ, который проводится перед дноуглубительными работами. К счастью, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, незначительные техногенные объекты извлечены, а что касается причала, то он в хорошем состоянии и пригоден для приема крупных лайнеров», – добавил он.

До конца текущего года должен состояться первый тестовый заход лайнера без туристов в сухумский порт, ранее предполагалось, что заход состоится в сентябре.