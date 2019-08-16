Российский круизный лайнер совершит тестовый заход в Абхазию

Первый тестовый заход круизного лайнера «Князь Владимир» в Абхазию намечен на сентябрь.

«Согласно дорожной карте в октябре месяце в тестовом режиме судно «Князь Владимир» к нам зайдет», – сказал председатель госкомпании «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба, передает РИА «Новости».

В следующем году планируется, что лайнер «Князь Владимир» будет заходить в порт Сухум в Абхазии. Ардзинба уточнил, что дорожная карта по организации морского сообщения между странами была подписана 3 августа.



Первый пассажирский рейс лайнера «Князь Владимир» по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи состоялся в 2017 году.