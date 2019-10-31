Россия нашла в Армении пытающиеся внести раскол в отношения двух стран НПО

Посольство России в Ереване заявило, что ряд неправительственных организаций, работающих в Армении и выступающих против присутствия в стране российских военных, пытаются внести раскол в отношения Москвы и Еревана.

«Многовековые российско-армянские отношения, несмотря на ряд проблемных вопросов, продолжают последовательно развиваться», – указывается в сообщении посольства. Подчеркивается, что одно из подтверждений этому – итоги состоявшегося 29 октября визита в Армению министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА «Новости».

Указывается, что Шойгу и военно-политическое руководство Армении достигли договоренности о расширении двустороннего военно-технического сотрудничества. Также были рассмотрены актуальные вопросы деятельности дислоцированной в Армении 102 российской военной базы (РВБ).

«Необходимость дислоцирования на территории Армении 102 РВБ всегда подчеркивалась властями самой республики, в том числе и действующим правительством», – отмечает посольство.

В заявлении говорится, что премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз подчеркнул, что размещение пограничников России на территории Армении является стратегическим сдерживающим фактором в Закавказье, а также символом дружбы между двумя странами.

«В то же время нельзя не отметить, что, несмотря на четкую позицию руководства Армении, ряд неправительственных организаций, используя «прикормленные» средства массовой информации, пытаются внести раскол в российско-армянские отношения. При этом очевидно, что они не могут не осознавать, какие катастрофические последствия могут последовать за продвигаемыми ими подходами в отношении тесных связей с Россией», – говорится в заявлении.

В связи с этим, отмечает посольство, возникает вопрос, почему проблемы отношений обсуждают не россияне и армяне, а НПО и СМИ, финансируемые Западом?

«Какую цель преследуют авторы многочисленных «независимых» исследований о пагубных последствиях размещения российского контингента в республике, и, в конечном итоге, кому выгодно разрушение исторических связей двух государств? Однозначно можно сказать одно – в этом не заинтересованы главные участники – Россия и Армения», – говорится в заявлении посольства.

Ранее стало известно, что боевой потенциал 102-й российской военной базы, которая дислоцирована в городе Гюмри в Армении, увеличится почти в два раза после перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

Шойгу посетил Армению во вторник.