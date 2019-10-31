В Конгрессе США приняли резолюцию против участия России в саммитах G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщил конгрессмен Альбио Сайрес.

Двухпартийную резолюцию приняли единогласно. Конгрессмены выступили за то, чтобы Россия не участвовала в саммитах G7, пока «не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», передает РИА «Новости».

Конгрессмены «осуждают агрессивные действия России на Украине», а также «нападки Кремля на демократические общества во всем мире», передает ТАСС.

Члены комитета призвали лидеров G7 не допускать «возвращения России», пока та не передаст под контроль Украины Крым и «не положит конец своим нападкам на демократии».

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Резолюция носит рекомендательный характер и просто отражает мнение конгрессменов по данному вопросу.

В дальнейшем документ рассмотрит Палата представителей полного состава.