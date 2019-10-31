В Конгрессе США приняли резолюцию против участия России в саммитах G7

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31 октября, четверг  |  Последнее обновление — 03:35  |  vz.ru
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Газовый мир России и Украины возможен при одном условии

Украина придумала экзотичный способ использования своей трубыФото: Виталий Грабар/ТАСС
Провал газовых переговоров с Россией совсем не страшен, утверждают в украинском «Нафтогазе». Там уже рассказывают, чем Киев заменит российский газ. Варианты разные, включая наполнение ГТС экзотическим водородом. Еще Украина намерена подать новые иски к Газпрому за отказ от транзита. Россия тоже выдвигает условия, неприемлемые для Киева. Но даже в этих условиях шансы на транзит газа через Украину есть. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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«Русский шпион» подставился перед контрразведкой Болгарии

Болгарская контрразведка по мере сил присматривает за российским посольством в СофииФото: Jason Reed/Reuters
В Европе возник новый шпионский скандал, связанный с Россией. На этот раз Болгария выслала первого секретаря посольства России в Софии. Чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии и связана ли эта история с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души

Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

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              В Конгрессе США приняли резолюцию против участия России в саммитах G7

                 31 октября 2019, 03:25
              Фото: Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщил конгрессмен Альбио Сайрес.

              Двухпартийную резолюцию приняли единогласно. Конгрессмены выступили за то, чтобы Россия не участвовала в саммитах G7, пока «не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», передает РИА «Новости».

              Конгрессмены «осуждают агрессивные действия России на Украине», а также «нападки Кремля на демократические общества во всем мире», передает ТАСС.

              Члены комитета призвали лидеров G7 не допускать «возвращения России», пока та не передаст под контроль Украины Крым и «не положит конец своим нападкам на демократии».

              На ваш взгляд

               
              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?


              Обсуждение: 89 комментариев

              Резолюция носит рекомендательный характер и просто отражает мнение конгрессменов по данному вопросу.

              В дальнейшем документ рассмотрит Палата представителей полного состава.

              Напомним,  в Белом доме заявили, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8.

              Кремль выразил готовность рассмотреть приглашение на G7. Однако в Кремле подчеркивали, что возвращение «большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.


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