Российская сборная по шахматам обыграла Украину на командном чемпионате Европы

Мужская сборная России по шахматам обыграла команду из Украины в шестом раунде командного чемпионата Европы в Батуми со счетом 2,5-1,5.

Партии Кирилл Алексеенко (Россия) – Юрий Кузубов (Украина), Максим Матлаков – Андрей Волокитин, Даниил Дубов – Александр Моисеенко. Единственную победу одержал россиянин Дмитрий Андрейкин в партии с украинцем Василием Иванчуком, сообщает РИА «Новости».

Сейчас сборная России является лидером турнира с 11 очками. Следующий тур пройдет в четверг.

Ранее российская шахматистка Алина Кашлинская одержала победу на чемпионате Европы.