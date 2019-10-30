Роскомнадзор начал проверку после сбора отпечатков пальцев у школьников в Подмосковье

Роскомнадзор потребовал, чтобы университет «Синергия» предоставил подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии (метод установления личности по отпечаткам пальцев).

«Проект Genetic-test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов Российской Федерации в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена. Роскомнадзор направил запрос в университет «Синергия» с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В случае подтверждения фактов нарушения будет составлен протокол об административном правонарушении по 13.11 КоАП, решение о наказании в виде штрафа будет вынесено судом.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что в корпоративном университете «Синергия» сотрудники без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учеников в подмосковных школах. В pdf-файле с результатами теста были указаны реквизиты компании Genetic-test и университета. В «Синергии» заявили, что Genetic-test – это «определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных».