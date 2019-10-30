Сотрудников «Синергии» заподозрили в незаконном сборе отпечатков пальцев детей

Сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В учреждении заявили, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста. Там также сослались на дерматоглифику – учение, якобы определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах.

28 октября в гимназии №2 Красногорска представители «Синергии» сняли у учащихся одного из классов отпечатки пальцев, передает «Коммерсант».

Мама одного из учеников рассказала, что узнала об этом от сына: «По его словам, на уроке «Технология» детям рассказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков. Детям вопросов не задавали, сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук. Далее просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту».

Результаты исследования мальчик получил уже через 20 минут, там отмечались его ораторские способности, а также было указано, что ему подходит должность президента страны.

Результаты полного обследования на 17 листах можно было получить за дополнительную плату, однако они «даже близко не совпадали с реальными способностями сына», отметила женщина.

«Я была не в курсе исследования, согласия не давала. Как выяснилось, не в курсе происходящего была и наш классный руководитель», – добавила она.

По словам матери еще одного ученика, у ее сына также снимали отпечатки пальцев и просили персональные данные. При этом сам он толком не смог объяснить, представители какой организации проводили исследование.

«Однако в pdf-файле внизу были реквизиты компании Genetic-test и университета «Синергия», – говорит она.

Еще одна мама рассказала, что ее дочь спрашивала, можно ли отказаться от тестирования, но ей сказали, что прохождение обязательно.

Представитель «Синергии» отметила, что Genetic-test – это «определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных».

Согласно информации на сайте genetic-test.ru, который предлагает «протестировать ребенка прямо сейчас» при помощи одного из «научных способов определения особенностей и склонностей конкретного человека» – дерматоглифики. При этом для тестирования используется оборудование именно для снятия отпечатков пальцев.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований еще в 2016 году установила, что «приемы, используемые для рыночного продвижения дерматоглифического тестирования, несут целый ряд признаков лженауки».

В ответ на это представитель «Синергии» заявила, что ей неизвестно о решении РАН признать дерматоглифику лженаукой.

Бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий пояснил, что сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних возможен только с письменного согласия их законных представителей, а отказ от выполнения этой нормы является грубейшим нарушением не только законодательства о персональных данных, но и прав детей, что должно строго преследоваться Роскомнадзором.

«Наказанию должно подлежать и руководство школ, которое должно стоять на страже интересов ребенка, а не потакать незаконному сбору биометрических персональных данных», – отметил эксперт.

В Роскомнадзоре заявили, что проект Genetic-test находится в зоне постоянного контроля ведомства.

«Особенность данной ситуации состоит в том, что отпечатки пальцев человека являются биометрическими персональными данными, обработка которых осуществляется только в случаях, установленных Федеральным законом от 25.07.1998 №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», которым четко определены виды и порядок проведения дактилоскопической регистрации. Обработка указанных данных в иных случаях действующим законодательством не предусмотрена», – заявили там.

Представитель Роскомнадзора подчеркнул также, что уже ведется работа по установлению лиц, реализующих проекты тестирования с использованием дактилоскопической информации.

В случае подтверждения факта сбора данных в отношении виновных лиц будут приняты меры реагирования.

Директор красногорской гимназии заявила, что отправила в «Синергию» вопросы о лицензии и программном обеспечении. При этом она указала, что «собирать такие данные без ведома родителей недопустимо» и у школьников не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». На вопрос журналистов, чем «рисунки пальца» отличаются от отпечатка, она не ответила.

Кроме того, директор сообщила, что у школы есть договор с «Синергией» и институт не первый год проводит семинары и готовит учащихся гимназии к ЕГЭ, а подобный тест университет проводит в большинстве школ Московской области.

По словам эксперта RTM Group Евгения Царева, нельзя с точностью сказать, какие именно технологии будут использоваться при снятии биометрии в будущем и можно ли будет использовать собранные данные «для хищения средств бывших школьников».

При этом он считает, что «риски такие есть, и очень существенные».

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отметил, что независимо от того, для какой цели производится сбор биометрических данных, нормативные документы требуют шифровать их при передаче по сетям связи с помощью сертифицированных средств криптографической защиты.

Ранее корпоративный университет «Синергия» обратил на себя внимание СМИ в 2018 году, когда в качестве приза за третье место в конкурсе вуза в формате бизнес-марафона организаторы пообещали «ассистенток-близняшек сроком на год». После обвинений в сексизме университет изменил приз.

В том же году министерство образования Карелии предупредило родителей школьников и педагогов о том, что в республике работают представители компании, которая без согласия взрослых собирает биометрические данные детей.

В июле 2019 года ФНС из-за долгов перед бюджетом приостановила операции по счетам как минимум шести компаний, связанных с «Синергией».

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