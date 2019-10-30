Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 3 копейки – до 63,92 рубля, курс евро снизился на 1 копейку, составив 71,02 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 61,07 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

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